Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Buntekuh

Polizei stellt flüchtigen Dieb eines Kindertretrollers

Lübeck (ots)

Am Montagmorgen (25.05.2026) stellten zwei Polizeibeamte einen flüchtigen Dieb in Lübeck Buntekuh. Ein aufmerksamer Zeuge hatte zuvor die Polizei alarmiert, weil ihm ein verdächtiger Mann mit einem Kindertretroller in der Hand auf einem E-Scooter entgegenkam und augenscheinlich flüchtete. Zufällig befanden sich Polizeibeamte des 4. Polizeireviers im Nahbereich und konnten den Tatverdächtigen kurz nach seiner Tat stellen.

Um 08:50 Uhr meldete sich ein Zeuge über den Polizeinotruf und teilte mit, dass ihm während eines Spazierganges in einem Parkgelände nahe der Karavellenstraße eine männliche Person auf einem E-Scooter entgegengekommen sei. Der Mann habe einen Kindertretroller in seiner Hand gehalten. Dem Zeugen sei der Tretroller direkt bekannt vorgekommen, da dieser einem Kind aus seiner Nachbarschaft gehöre. Kurz vorher habe der Zeuge den Tretroller noch angeschlossen vor einem Mehrfamilienhaus gesehen. Aufgrund des Tatverdachts alarmierte er die Polizei

Zum Tatzeitpunkt befand sich ein Streifenwagen des 4. Polizeireviers Lübeck im Rahmen der regulären Streifentätigkeit in unmittelbarer Tatortnähe. Der Tatverdächtige fuhr zufälligerweise genau in dem Moment an den Beamten vorbei, als diesen die Personenbeschreibung des flüchtigen Diebs per Funk übermittelt wurde. Die Polizeibeamten kontrollierten den E-Scooter-Fahrer daraufhin umgehend.

Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich um einen 51-jährigen Lübecker (deutscher Staatsangehöriger). Neben dem neuwertigen Tretroller führte er eine Rohrzange und einen Steckschlüssel mit sich. Beim Tretroller waren die Kabelzüge zur Bremse gelöst und der Lenker abmontiert. Einen Eigentumsnachweis konnte der Tatverdächtige nicht vorzeigen. Die Polizeibeamten stellten den Tretroller zur Eigentumssicherung sicher. Die Werkzeuge wurden als Tatmittel beschlagnahmt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen hohen zweistelligen Betrag.

Die Polizeistation Buntekuh hat Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

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