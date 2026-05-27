Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH- Stockelsdorf

Junger Motorradfahrer auf der Kreisstraße 52 bei Arfrade schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am Dienstagabend (26.05.2026) ist ein 20 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 52 bei Arfrade schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen nach verlor in einem Kurvenbereich nach einem Bremsmanöver die Kontrolle über sein Krad, touchierte einen entgegen kommenden PKW und stürzte auf die Fahrbahn. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten den schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzten Mann unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus.

Gegen 20:15 Uhr wurden Polizei, Notarzt und Rettungsdienst zu dem schweren Verkehrsunfall alarmiert. In einem Kurvenbereich der Kreisstraße 52 in Höhe der Ortschaft Arfrade erkannten die Einsatzkräfte den schwer verletzten 20 Jahre alten Ostholsteiner auf der Fahrbahn liegend. Unweit von ihm lag stark beschädigt sein Krad. An der Unfallstelle hielten sich weitere Motorradfahrer sowie der Fahrer eines BMW auf.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der 20-Jährige mit seiner Honda die Kreisstraße 52 von Dissau kommend in Richtung der Landesstraße 184. Der 58 Jahre alte Fahrer eines BMW befuhr die Straße in entgegen gesetzter Richtung. Beim Anblick des BMW im Kurvenbereich verbremste sich der Kradfahrer nach bisherigen Erkenntnissen, prallte anschließend rechts gegen die Schutzplanke und stürzte auf die Fahrbahn. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten den jungen Kradfahrer vor Ort und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Fahrer des BMW blieb unverletzt

Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Abtransport des stark beschädigten Motorrades. Die Höhe des Gesamtschadens beläuft sich auf circa 6000 Euro.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme, Rettungs- und Bergungsarbeiten sperrten die Polizeibeamten aus Stockelsdorf die Kreisstraße 52. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

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