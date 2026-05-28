Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Ahrensbök

Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der L184 bei Ahrensbök

Lübeck (ots)

Am 27. Mai 2026 kam es gegen 14:00 Uhr auf der Lübecker Straße (L184) kurz vor Ahrensbök zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Pkw. Alle Beteiligten wurden verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Die Straße war für zwei Stunden voll gesperrt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 70-jährige Fahrerin (deutsche Staatsangehörigkeit) mit ihrem BMW die L184 aus Curau kommend in Richtung Ahrensbök. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der BMW auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Mercedes-Benz. Ein hinter dem Mercedes fahrender Ford Transit konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den BMW auf.

Durch die Kollision zwischen BMW und Mercedes geriet der Mercedes in den Straßengraben. Alle drei Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer - zwei Frauen und ein Mann im Alter von 64 bis 70 Jahren - erlitten Verletzungen. Sie wurden vor Ort medizinisch versorgt und anschließend mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die drei Fahrzeuge waren unfallbedingt nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppdienste geborgen. Die Feuerwehr band auslaufende Betriebsstoffe ab. Die L184 war zwischen 14:00 und 16:00 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt.

Die Polizei ermittelt wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen die 70-jährige BMW-Fahrerin. Die genaue Unfallursache wird derzeit noch untersucht.

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