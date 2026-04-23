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BPOL-AKAD: Girls' Day an der Bundespolizeiakademie - Einblick in spannende Berufsfelder der Bundespolizei

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Lübeck (ots)

38 Mädchen nutzten am 23. April 2026 die Gelegenheit, verschiedene Berufsfelder innerhalb der Bundespolizeiakademie kennen zulernen und praxisnahe Erfahrungen zu sammeln.

Die Teilnehmerinnen erhielten Einblicke in die Arbeit von Bundespolizistinnen, Fachangestellten für Bäderbetriebe sowie Technikerinnen. In praxisorientierten Workshops konnten sie beispielsweise den Sporttest des Auswahlverfahrens ausprobieren, an einem Einsatztraining teilnehmen oder technische Geräte inspizieren.

Besonders begeistert zeigten sich die Mädchen vom vielseitigen Programm.

Zoey(13 Jahre, aus Duvensee) sagte: "Ich fand es gut, dass ich den Sporttest machen konnte um zu sehen was später bei einer Bewerbung auf mich zukommt. Das Selbstbehauptungstraining hat mir am besten gefallen. Das hab ich so noch nie gemacht."

Mit dieser Veranstaltung möchte die Bundespolizeiakademie junge Mädchen für technische und sicherheitsrelevante Berufe begeistern und ihnen neue Karriereperspektiven aufzeigen. Die Bundespolizei setzt sich dafür ein, Frauen für Berufe in der Sicherheitsbranche zu gewinnen und ihnen frühzeitig realistische Einblicke in den Berufsalltag zu ermöglichen.

Save the date:

Am 30. Mai 2026 findet von 10 bis 17 Uhr ein Tag der offenen Tür bei der Bundespolizeiakademie statt.

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