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BPOL-AKAD: MiniMASTER Lübeck: Kinder entdecken die Welt des Studierens

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Lübeck (ots)

Nach einem spannenden Vormittag an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung, Fachbereich Bundespolizei in Lübeck, gingen die MiniMASTERKinder mit vielen neuen Eindrücken rund um das Thema Fliegen nach Hause. Unter dem Motto "Sicher am Flughafen - die Bundespolizei zeigt dir, wie das geht und warum es wichtig ist" nahmen Dozentinnen und Dozenten des Fachbereichs Bundespolizei den Weg eines Fluggastes vom Betreten des Terminals bis zum Abflug genau unter die Lupe. Schritt für Schritt wurde verständlich gemacht, warum Ausweis- und Sicherheitskontrollen nötig sind, welche Rolle die Bundespolizei dabei spielt und wie sie dafür sorgt, dass alle Reisenden sicher unterwegs sind. Nach dem Vortrag ging es für die Kinder und ihre Familien vom Hörsaal direkt hinein in die Praxis: Im Bundespolizeimuseum konnten sie Exponate aus der Geschichte der Bundespolizei entdecken und sehen, wie sich Aufgaben, Uniformen und Ausstattung im Laufe der Jahrzehnte verändert haben. Draußen wartete der nächste Höhepunkt: Einsatzfahrzeuge der Bundespolizei standen bereit, durften von innen erkundet und ausgiebig "erklommen" werden. Begleitet und unterstützt wurde die Veranstaltung von Studierenden der Bundespolizei, die nicht nur bei der Betreuung halfen, sondern den MiniMasterKindern auch aus ihrem Studienalltag erzählten. So ergaben sich viele kleine Gespräche auf Augenhöhe darüber, wie man Polizistin oder Polizist bei der Bundespolizei wird und welche Aufgaben im Studium auf die angehenden Beamtinnen und Beamten warten. Wer nach diesem Einblick Lust auf noch mehr Bundespolizei bekommen hat, sollte sich bereits jetzt den 30. Mai vormerken: Anlässlich "75 Jahre Bundespolizei" lädt die Bundespolizeiakademie in Lübeck zu einem großen Tag der offenen Tür unter dem Motto "Bundespolizei früher, heute - wer Teil der Zukunft?" ein.

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