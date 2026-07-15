Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei ermittelt schnell Brandstifter

Espelkamp (ots)

(FW) Nach dem Brand einer Mülltonne am frühen Montagmorgen in Espelkamp konnte die Polizei vier mutmaßliche Tatverdächtige ermitteln.

Den Erkenntnissen zu Folge wurde die Feuerwehr gegen 05:00 Uhr alarmiert um eine brennende Mülltonne im Hinterhof eines Gebäudekomplexes in der Breslauer Straße zu löschen. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen, mussten aber feststellen, dass die Fassade des Gebäudes und mehrere Fenster in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen stellten die eingesetzten Polizisten eine Überwachungskamera in der Nähe des Brandortes fest. Die Aufnahmen konnten eingesehen werden, wodurch es möglich war eine Personenbeschreibung der mutmaßlichen Brandstifter zu erlangen und umgehend Fahndungsmaßnahmen einzuleiten.

Am Abend konnten drei der vier vermeintlichen Täter im Alter von 13 bis 16 dann letztlich gegen 20:00 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung in Rahden aufgegriffen werden.

Sie konnten durch die Polizei wieder zurück an die Erziehungsberechtigten übergeben werden und müssen nun mit einer Strafanzeige rechnen.

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