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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrerin erfasst beim Spurwechsel Kradfahrerin

Minden (ots)

(TB) Auf dem Klausenwall kollidierte am späten Samstagvormittag eine Autofahrerin mit einer Bikerin. Die Zweiradfahrerin zog sich hierbei schwere Verletzungen zu.

Eine Hillerin befuhr mit ihrem Volkswagen gegen 11:25 Uhr den Klausenwall in Richtung Wesertor. In Höhe der Domstraße wollte die 37-Jährige vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Zeitgleich befuhr eine 19-Jährige mit ihrer Ducati die rechte Fahrbahn. Somit kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Aufgrund der Wucht des Zusammenstoßes prallte die Bad Oeynhausenerin gegen die neben der Straße befindliche Hausmauer und anschließend auf die Straße. Hierbei zog sich die junge Frau schwere Verletzungen zu und wurde mittels Rettungswagen dem Johannes Wesling Klinikum zugeführt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


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Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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