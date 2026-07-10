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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vermisster 64-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen wieder da

Bad Oeynhausen (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten Senior aus Bad Oeynhausen ist beendet. Der 64-jährige konnte am Freitagabend im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes in seinem ehemaligen Wohnort Dresden angetroffen werden. Anschließend wurde er für eine Behandlung in ein dortiges Krankenhaus gebracht. Der Mann war am Vortag nicht in ein Pflegeheim in Bad Oeynhausen zurückgekehrt und daraufhin von der Heimleitung als vermisst gemeldet worden.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche nach dem 64-jährigen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke
Leitstelle

Telefon: (0571) 8866-0
E-Mail: leitstelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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