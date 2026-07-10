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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Senior

Minden-Lübbecke, Dresden (ots)

(TB) Bei der Suche nach einem Vermissten bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe. Alle bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Seniors. Da der Mann auf Medikamente angewiesen ist, ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde der 64-Jährige letztmalig in den Morgenstunden des Donnerstags im vom ihm bewohnten Seniorenheim in Bad Oeynhausen gesehen. Der Vermisste wird bei kräftiger Statur auf eine Größe von 180 Zentimetern geschätzt. Er hat kürzere, gräuliche Haare und trägt einen längeren Bart. Hinweise zur Bekleidung liegen nicht vor. Auch wenn der Vermisste grundsätzlich gut zu Fuß ist, ist nicht ausgeschlossen, dass er einen Rollator mit sich führt.

Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass er sich im Bereich seines ehemaligen Wohnortes Dresden aufhält.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, wendet sich bitte über den Notruf 110 umgehend an die Polizei.

Ein Bild der Vermissten kann hier eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/209451

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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