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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Firmenfahrzeuge aufgebrochen

Porta Westfalica (ots)

(TB) Zwei in Hausberge abgestellte Firmenfahrzeuge wurden in der Nacht zu Mittwoch aufgebrochen und Werkzeug entwendet.

Der Opel Vivaro sowie einen Ford Transit waren über Nacht am Straßenrand der Findelstraße abgestellt. Die Unbekannten schlugen jeweils die Scheibe der Beifahrertür ein und gelangten so ins Fahrzeuginnere. Hier entwendeten sie zielgerichtet diverses Werkzeug. Am Morgen des Mittwochs wurden die Aufbrüche entdeckt und die Polizei alarmiert.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei zu wenden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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