Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zeugenaufruf nach Nötigung und Beleidigung im Straßenverkehr - Polizei sucht geschädigte Autofahrerin

Espelkamp (ots)

(DM) In Espelkamp kam es am Freitagmittag (12. Juni) zu einem Vorfall im Straßenverkehr, zu dem die Polizei nun nach der geschädigten Fahrerin sowie weiteren Zeugen sucht. Passanten hatten den Vorfall im Bereich der Einmündung General-Bishop-Straße und Fritz-Souchon-Straße beobachtet und den Sachverhalt nachträglich der Polizei gemeldet.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr eine ältere Dame gegen 13:45 Uhr in einem Pkw die vorfahrtberechtigte General-Bishop-Straße. Zur gleichen Zeit bog der Fahrer eines Kleintransporters (Firmen-Bulli) aus der Fritz-Souchon-Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt der Frau. Augenscheinlich um auf die drohende Gefahrensituation aufmerksam zu machen, betätigte die Autofahrerin die Hupe.

Daraufhin bremste der Bulli-Fahrer sein Fahrzeug offenbar absichtlich ab und blockierte so den Fahrstreifen der Frau. Als diese versuchte, an dem Hindernis vorbeizufahren, öffnete der Mann die Fahrertür, stieg halb aus seinem Fahrzeug und hinderte sie dadurch wiederholt an der Weiterfahrt. Zudem ging er die Seniorin verbal scharf an und beschimpfte sie abschließend lautstark mit obszönen Ausdrücken, bevor er die Fahrt fortsetzte.

Da die Personalien der betroffenen Autofahrerin bislang nicht bekannt sind, bittet die Polizei die betroffene Dame sowie weitere Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder dem beteiligten Firmen-Transporter machen können, sich bei der Polizei Minden-Lübbecke unter (0571) 8866-0 zu melden.

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