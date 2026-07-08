PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zeugenaufruf nach Nötigung und Beleidigung im Straßenverkehr - Polizei sucht geschädigte Autofahrerin

Espelkamp (ots)

(DM) In Espelkamp kam es am Freitagmittag (12. Juni) zu einem Vorfall im Straßenverkehr, zu dem die Polizei nun nach der geschädigten Fahrerin sowie weiteren Zeugen sucht. Passanten hatten den Vorfall im Bereich der Einmündung General-Bishop-Straße und Fritz-Souchon-Straße beobachtet und den Sachverhalt nachträglich der Polizei gemeldet.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr eine ältere Dame gegen 13:45 Uhr in einem Pkw die vorfahrtberechtigte General-Bishop-Straße. Zur gleichen Zeit bog der Fahrer eines Kleintransporters (Firmen-Bulli) aus der Fritz-Souchon-Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt der Frau. Augenscheinlich um auf die drohende Gefahrensituation aufmerksam zu machen, betätigte die Autofahrerin die Hupe.

Daraufhin bremste der Bulli-Fahrer sein Fahrzeug offenbar absichtlich ab und blockierte so den Fahrstreifen der Frau. Als diese versuchte, an dem Hindernis vorbeizufahren, öffnete der Mann die Fahrertür, stieg halb aus seinem Fahrzeug und hinderte sie dadurch wiederholt an der Weiterfahrt. Zudem ging er die Seniorin verbal scharf an und beschimpfte sie abschließend lautstark mit obszönen Ausdrücken, bevor er die Fahrt fortsetzte.

Da die Personalien der betroffenen Autofahrerin bislang nicht bekannt sind, bittet die Polizei die betroffene Dame sowie weitere Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder dem beteiligten Firmen-Transporter machen können, sich bei der Polizei Minden-Lübbecke unter (0571) 8866-0 zu melden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 07.07.2026 – 11:40

    POL-MI: Betrunkener E-Scooter-Fahrer gestoppt

    Minden (ots) - (DM) Ein Polizist beobachtete am Montagabend im Mindener Stadtteil Bärenkämpen einen 43-jähriger Mann, der mit einem Elektrokleinstfahrzeug auf dem Gehweg unterwegs war. Die Beamten stoppten den E-Scooter-Fahrer gegen 20 Uhr im Werraweg für eine Verkehrskontrolle. Dabei bemerkten die Einsatzkräfte deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Mindeners. Ein vor Ort durchgeführter Test bestätigte den ...

    mehr
  • 07.07.2026 – 11:21

    POL-MI: Fußgänger wird von Auto überfahren und lebensgefährlich verletzt

    Bad Oeynhausen (ots) - (TB) Auf dem Parkplatz des Nord-Bahnhofes verlor in den Nachmittagsstunden des Montags eine Seniorin die Kontrolle über ihren Wagen. Hierbei erfasste sie einen Fußgänger, der lebensgefährliche Verletzungen davontrug. Die Autofahrerin sowie eine weitere Frau zogen sich leichte Verletzungen zu. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wollte die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren