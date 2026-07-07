Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Betrunkener E-Scooter-Fahrer gestoppt

Minden (ots)

(DM) Ein Polizist beobachtete am Montagabend im Mindener Stadtteil Bärenkämpen einen 43-jähriger Mann, der mit einem Elektrokleinstfahrzeug auf dem Gehweg unterwegs war. Die Beamten stoppten den E-Scooter-Fahrer gegen 20 Uhr im Werraweg für eine Verkehrskontrolle.

Dabei bemerkten die Einsatzkräfte deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Mindeners. Ein vor Ort durchgeführter Test bestätigte den Verdacht einer erheblichen Alkoholisierung. Zur Entnahme einer Blutprobe musste der Tatverdächtige die Streifenwagenbesatzung auf die Polizeiwache Minden begleiten, wo er nach der Maßnahme wieder entlassen wurde. Die Weiterfahrt wurde dem Mann bis zu seiner vollständigen Ausnüchterung untersagt. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell