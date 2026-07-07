Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fußgänger wird von Auto überfahren und lebensgefährlich verletzt

Bad Oeynhausen (ots)

(TB) Auf dem Parkplatz des Nord-Bahnhofes verlor in den Nachmittagsstunden des Montags eine Seniorin die Kontrolle über ihren Wagen. Hierbei erfasste sie einen Fußgänger, der lebensgefährliche Verletzungen davontrug. Die Autofahrerin sowie eine weitere Frau zogen sich leichte Verletzungen zu.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wollte die Bad Oeynhausenerin gegen 17:30 Uhr mit ihrem Volkswagen rückwärts ausparken. Hierbei touchierte die 86-Jährige einen geparkten Audi, in dem eine 53-Jährige aus Bad Oeynhausen saß. Nach dem Zusammenstoß verlor die Polo-Fahrerin aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über ihren Wagen und es gab eine unglückliche Kettenreaktion. Sie beschleunigte ihr Auto, fuhr rückwärts einen Linksbogen und erfasste auf der gegenüberliegenden Seite des Parkplatzes mit dem Heck einen Fußgänger. Im Anschluss stieß sie mit weiteren drei Fahrzeugen zusammen und kam zum Stehen.

Der Bad Oeynhausener zog sich bei der Kollision lebensgefährliche Verletzungen zu. Neben einer alarmierten Rettungswagenbesatzung wurde mittels des Rettungshubschraubers Christoph 13 ein Notarzt eingeflogen. Nach medizinischer Erstversorgung vor Ort wurde der 59-Jährige mit einem Rettungswagen dem Klinikum Minden zugeführt. Die Seniorin sowie Audi-Insassin zogen sich leichte Verletzungen zu und ins Krankenhaus Bad Oeynhausen verbracht. Zur Betreuung von Angehörigen wurde ein Notfallseelsorger angefordert.

Das Verkehrsunfallaufnahme-Team des Polizeipräsidiums Bielefeld übernahm die Unfallaufnahme. Der Unfallort wurde während der Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Das Auto der 86-Jährigen stellten die Beamten sicher. Zudem beschlagnahmte man ihren Führerschein.

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