Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Vollsperrung der A 71 in Richtung Schweinfurt nach misslungenem Überholvorgang

A 71 Höhe Erfurt-Bindersleben (ots)

Am Samstagabend, den 02.05.2026, verunfallte gegen 17:25 Uhr ein Pkw Mercedes nach einem misslungenen Überholvorgang auf der A 71 in Fahrtrichtung Schweinfurt bei km 70,4.

Der Fahrzeugführer des Mercedes scherte auf den linken Fahrstreifen aus, um einen vor ihm fahrenden Pkw VW zu überholen und übersah den herannahenden Pkw Toyota auf dem linken Fahrstreifen. Der Fahrzeugführer des Toyotas konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr infolgedessen auf den Mercedes auf. Der Mercedes wurde dadurch nach links abgedrängt und kollidierte in der weiteren Folge erst mit der Mittelleitplanke und wurde von dieser zurück auf den rechten Fahrstreifen geschleudert. Dort kollidierte der Mercedes mit dem VW, welchen er zuvor überholen wollte.

Bei dem Verkehrsunfall wurden die Insassen des Mercedes, sowie der Fahrzeugführer des Toyotas leicht verletzt und in nahegelegene Krankenhäuser verbracht.

Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 30.000 EUR.

Nach circa einer Stunde konnte der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell