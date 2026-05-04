PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Vollsperrung der A 71 in Richtung Schweinfurt nach misslungenem Überholvorgang

A 71 Höhe Erfurt-Bindersleben (ots)

Am Samstagabend, den 02.05.2026, verunfallte gegen 17:25 Uhr ein Pkw Mercedes nach einem misslungenen Überholvorgang auf der A 71 in Fahrtrichtung Schweinfurt bei km 70,4.

Der Fahrzeugführer des Mercedes scherte auf den linken Fahrstreifen aus, um einen vor ihm fahrenden Pkw VW zu überholen und übersah den herannahenden Pkw Toyota auf dem linken Fahrstreifen. Der Fahrzeugführer des Toyotas konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr infolgedessen auf den Mercedes auf. Der Mercedes wurde dadurch nach links abgedrängt und kollidierte in der weiteren Folge erst mit der Mittelleitplanke und wurde von dieser zurück auf den rechten Fahrstreifen geschleudert. Dort kollidierte der Mercedes mit dem VW, welchen er zuvor überholen wollte.

Bei dem Verkehrsunfall wurden die Insassen des Mercedes, sowie der Fahrzeugführer des Toyotas leicht verletzt und in nahegelegene Krankenhäuser verbracht.

Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 30.000 EUR.

Nach circa einer Stunde konnte der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Alle Meldungen Alle
  • 28.04.2026 – 13:57

    API-TH: 1. Ergänzungsmeldung: Lkw umgekippt - Vollsperrung der 73

    A73 Höhe Schleusingen (ots) - Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt. (28.04.26; 13:23 Uhr) Der Sattelzug war mit ca. 20 Tonnen Fahrzeugteilen beladen. Durch den Unfall wurde der Kraftstofftank der Zugmaschine beschädigt. Eine große Menge Diesel lief auf die Fahrbahn und in ein Regenrückhaltebecken. Welche weiteren Maßnahmen zur Reinigung getroffen werden müssen, wird gegenwärtig geprüft. Der ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 13:23

    API-TH: Lkw umgekippt - Vollsperrung der 73

    A73 Höhe Schleusingen (ots) - Aktuell ist die A73 in Fahrtrichtung Coburg nach einem Lkw-Unfall zwischen den Anschlussstellen Schleusingen und Eisfeld-Nord voll gesperrt. Der 54-jährige Fahrer kam aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr den angrenzenden Grünstreifen. Der Fahrer lenkte gegen und geriet ins Schleudern. Das Gespann kippte folglich auf die linke Fahrzeugseite und rutschte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren