Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisierte schlafen hinterm Lenkrad ein

Minden (ots)

(TB) Zwei Autofahrer aus Minden wurden am vergangenen Wochenende schlafend hinterm Lenkrad ihrer Fahrzeuge angetroffen. In beiden Fällen waren sie mutmaßlich alkoholisiert und es folgten Blutproben.

Eine Streifenwagenbesatzung bemerkte am Samstagmorgen gegen 04:45 Uhr an einer Bushaltestelle am Klausenwall ein stehendes Auto, hinter dessen Steuer regungslos ein Mann saß. Als sich die Beamten dem Wagen näherten, stellten sie fest, dass der Motor noch lief. Als die Einsatzkräfte die Fahrertür des Opels öffneten, kam ihnen eine deutliche Alkoholfahne entgegen und der Mindener schlug die Augen auf. Ein in der Folge durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen deutlich positiven Wert an. Neben der Blutprobe wurde auch der Führerschein des 31-Jährigen beschlagnahmt.

Der zweite Fall ereignete sich am Sonntagmorgen auf dem Gelände einer Tankstelle an der Ringstraße. Dort stellte eine Zeugin gegen 09:10 Uhr den an einer Zapfsäule stehenden BMW fest. Trotz mehrfacher Weckversuche reagierte der Mann nicht, sodass die besorgte Frau die Polizei rief. Auch die Beamten hatten Mühe den schlafenden Mindener zu wecken. Auch hier war der vermutliche Alkoholkonsum des 32-Jährigen der Grund für seine Müdigkeit. Es folgte eine Blutprobe.

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