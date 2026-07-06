Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Verkehrsunfälle mit E-Scootern im Kreis Minden-Lübbecke - Polizei sucht wichtige Zeugen

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Minden / Bad Oeynhausen (ots)

(DM) Im Kreis Minden-Lübbecke kam es am vergangenen Freitag zu zwei Verkehrsunfällen unter Beteiligung von jugendlichen E-Scooter-Fahrern. In beiden Fällen erlitten die Jugendlichen leichte Verletzungen. Für einen Unfall in Minden sucht die Polizei nun nach zwei wichtigen jugendlichen Zeugen.

Der erste Unfall ereignete sich am Freitagmorgen gegen 08:00 Uhr in Bad Oeynhausen-Werste. Ein 15-jähriger Jugendlicher aus Bad Oeynhausen war mit seinem E-Scooter auf der Stüher Straße in Richtung Kirchbreite unterwegs. Als er die Werster Straße kreuzte, kam es zum Zusammenstoß mit dem BMW einer Hüllhorsterin (59), die auf der Werster Straße in Richtung Eidinghausener Straße fuhr. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in das Krankenhaus Bad Oeynhausen gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Bei der anschließenden Überprüfung der Fahrzeuge machten die Beamten eine Entdeckung: Das am E-Scooter angebrachte Versicherungskennzeichen war nicht für dieses Fahrzeug zugelassen. Die Polizei stellte den E-Scooter daraufhin sicher. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am selben Tag gegen 13:00 Uhr im Mindener Stadtteil Bärenkämpen. Eine 14-jährige Mindenerin befuhr mit ihrem E-Scooter die Sankt-Ansgar-Straße in Richtung Stiftsallee. Während des Überquerens der Sandtrift fuhr auf dieser der Honda einer Mindenerin (55), die in Richtung "In den Bärenkämpen" unterwegs war. Es kam zur Kollision, bei der die 14-Jährige leicht verletzt wurde. Sie wurde mit einem Rettungswagen in das Johannes-Wesling-Klinikum transportiert. Die Autofahrerin kam mit dem Schrecken davon. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Für die Ermittlungen zu diesem zweiten Unfall sucht die Polizei nun nach zwei wichtigen Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei Jungs auf jeweils eigenen E-Scootern direkt hinter der 14-Jährigen gefahren sein. Sie haben den Unfall mutmaßlich beobachtet, entfernten sich jedoch unmittelbar danach von der Unfallstelle. Die beiden gesuchten Jugendlichen werden wie folgt beschrieben: Beide sind etwa 13 bis 15 Jahre alt und ca. 1,55 bis 1,60 Meter groß. Der erste Junge hat blonde, kurze Haare, trägt eine Zahnspange und war mit einer dunkelblauen Sweatjacke bekleidet. Der zweite Junge hat braune Haare, trägt eine Brille und war mit einem hellblauen T-Shirt sowie einer Jeans bekleidet.

Die Jungs selbst oder Personen, die Hinweise auf ihre Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0571) 8866-0 bei der Polizei in Minden zu melden.

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