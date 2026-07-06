Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verlassener und stark beschädigter Wagen in Maisfeld aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

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Porta Westfalica (ots)

Porta Westfalica

(DM) Was zunächst wie ein routinemäßiger Hinweis auf ein verdächtiges Fahrzeug klang, entwickelte sich für die Polizei am Sonntagmorgen zu einem größeren Einsatz.

Eine aufmerksame Spaziergängerin hatte der Leitstelle gegen 09:15 Uhr ein herrenloses Auto gemeldet, das im Bereich Porta Westfalica in der Straße "Zur Bleiche", nahe der Einmündung "Im Horn", in einem Maisfeld stand.

Vor Ort trafen die eingesetzten Polizisten auf einen massiv beschädigten Pkw. Der weiße Mitsubishi wies schwere Schäden an der Front, dem Heck sowie an den Seiten auf - zudem fehlte ein kompletter Reifen. Auch das Maisfeld wurde in Mitleidenschaft gezogen. Aufgrund des Schadensbildes schließt die Polizei derzeit nicht aus, dass mit dem Wagen zuvor weitere Unfallfluchten begangen wurden.

Die weiteren Ermittlungen ergaben zudem schnell den Grund für das mysteriöse Abstellen im Feld: Das Auto war erst in der vorangegangenen Nacht von Samstag auf Sonntag als gestohlen gemeldet worden. Die Beamten stellten das Wrack zur Spurensicherung sicher.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag oder in den frühen Morgenstunden verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße "Zur Bleiche" gemacht haben oder Hinweise auf vorangegangene Verkehrsunfälle des Wagens geben können, sich bei der Polizei Minden-Lübbecke unter (0571) 8866-0 zu melden.

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