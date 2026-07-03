Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nächstes Level erreicht - 26 Fachabiturientinnen und Fachabiturienten feiern Abschluss

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Minden-Lübbecke (ots)

(TB) Zum zweiten Mal in Folge konnten am Mittwoch die Absolventinnen und Absolventen des Bildungsgangs Fachoberschule (FOS) Polizei ihre Zeugnisse entgegennehmen. Von den 29 im Jahr 2024 gestarteten Schülerinnen und Schüler schafften 26 den Abschluss. Bereits zum 1. September schlagen 22 der Absolventen das nächste Kapitel ihrer Laufbahn auf und beginnen das duale Studium an der Polizei-Hochschule.

Im Rahmen der Feierlichkeiten gratulierte Polizeidirektorin Andrea Rosenboom nicht nur den erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen, sondern drückte ihren herzlichen Dank auch an die Eltern und Angehörigen dafür aus, dass Sie sich auf unseren Bildungsgang "FOS Polizei" eingelassen haben. Den Dank richtete sie zudem auch an alle, die diesen Studiengang in der Organisation und Lehre mit Leben gefüllt haben.

Hinter den Schülerinnen und Schüler liegen zwei intensive Jahre, in denen sie neben klassischen Schulfächern insbesondere im ersten Jahr viele spezifische Inhalte der Polizei und der Verwaltung kennenlernen durften. Ein besonderer Fokus lag auf der engen Verzahnung von Theorie und Praxis. Hierbei gab es Exkursionen wie beispielsweise ein Besuch bei der Landesreiterstaffel in Bochum, der Einsatzhundertschaft BFH und TEE in Bochum, bei weiteren Spezialbereichen der Polizei NRW, beim LAFP Schloß Holte-Stukenbrock sowie bei der Wasserschutzpolizeiwache Minden. Zudem hatten Sie hatten Sie auch die Gelegenheit am AG Bad Oeynhausen an mehreren Verhandlungen teilnehmen zu können. Zudem gab es auch Einblicke in den Feuerwehr- und Rettungsdienst.

Für die meisten der frischgebackenen Fachabiturientinnen und Fachabiturienten geht der Weg am 1. September mit dem dreijährigen Bachelorstudium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV) NRW weiter.

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