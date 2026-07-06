Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pkw überschlägt sich nach Kollision

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Espelkamp-Isenstedt (ots)

(DM) Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Hermannstraße und der Oberwaldstraße ist am Freitagnachmittag Autofahrer leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 15:40 Uhr ein 38-jähriger Espelkamper mit einem Ford die Oberwaldstraße in Fahrtrichtung Alte Zwetschenstraße. Zeitgleich befuhr ein Mann (57), ebenfalls aus Espelkamp, mit einem Toyota samt Anhänger die Hermannstraße in Richtung Hauptstraße. Im Kreuzungsbereich kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Toyota und kam auf dem Fahrzeugdach zum Stillstand. Der mitgeführte Anhänger löste sich vom Zugfahrzeug und blieb auf einer angrenzenden Grünfläche stehen. Der Ford kam mit erheblich beschädigter Front im Straßengraben zum Stehen. Der Toyota-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst vor Ort entlassen. Der 38-jährige Ford-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge sowie der Anhänger waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben den Fahrzeugen wurden auch ein Verkehrszeichen sowie ein angrenzendes Maisfeld beschädigt.

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