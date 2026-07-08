Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer ohne Führerschein und Versicherungsschutz erwischt - Falsche Personalien angegeben

Petershagen (ots)

(DM) Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagmorgen auf der Meßlinger Straße in Petershagen ging der Polizei Minden-Lübbecke ein Autofahrer ins Netz, der gleich wegen mehrerer Verstöße auffiel.

Die Einsatzkräfte stoppten gegen 10:30 Uhr einen 37-jährigen Petershäger, der in einem Ford unterwegs war. Bei der Überprüfung des Wagens stellte sich schnell heraus, dass das Fahrzeug wegen eines fehlenden Versicherungsschutzes zur Entstempelung ausgeschrieben war. Doch damit nicht genug: Der Mann konnte den Polizisten keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen.

Da er zudem keinerlei Identitätsdokumente mitführte und gegenüber den Beamten zunächst falsche Personalien angab, wurde er zur Identitätsfeststellung zur Polizeiwache nach Minden gebracht. Dort folgte eine erkennungsdienstliche Behandlung, um seine wahre Identität zweifelsfrei zu klären.

Die Kennzeichen des Fords wurden noch vor Ort von den Beamten entstempelt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aus Petershagen entlassen. Auf ihn kommen nun entsprechende Strafverfahren zu.

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