Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: E-Scooter-Fahrerin bei Zusammenstoß leicht verletzt

Minden (ots)

(DM) Bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Bärenkämpen ist am Mittwochnachmittag eine 14-jährige E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt worden.

Eine Rahdenerin (59) war gegen 14:10 Uhr mit ihrem Opel auf der Zähringer Allee in Richtung Stiftsallee unterwegs. Zeitgleich befuhr die 14-jährige Mindenerin mit ihrem E-Scooter den dortigen Geh- und Radweg in dieselbe Richtung. Auf dem Elektrokleinstfahrzeug befand sich zudem eine gleichaltrige Jugendliche als Beifahrerin.

Als die E-Scooter-Fahrerin auf Höhe der Einmündung zum Eickhorstweg die Fahrbahn überqueren wollte, kam es zur Kollision mit der rechten Seite des parallelfahrenden Opels. Durch den Zusammenstoß stürzten die beiden Jugendlichen zu Boden. Während die Scooter-Fahrerin leichte Verletzungen erlitt, blieb ihre Beifahrerin unverletzt.

Die informierten Eltern der beiden Mädchen erschienen kurz darauf an der Unfallstelle. Die Leichtverletzte gab an, eigenständig einen Arzt aufzusuchen. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Die Rahdenerin kam mit einem Schrecken davon.

Die Polizei nimmt diesen Vorfall zum Anlass, um nochmals eindringlich darauf hinzuweisen, dass das Fahren mit mehreren Personen auf einem E-Scooter verboten ist. Es birgt erhebliche Unfallgefahren und man gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Bitte fahren Sie stets allein und vorausschauend.

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