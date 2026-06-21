Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum Freitag, 19.06.2026, 12 Uhr bis Sonntag, 21.06.2026, 12 Uhr

Buchholz (ots)

Körperverletzung und tätlicher Angriff

Am Freitagabend kam es im Bereich des Kabenhofes zu Streitigkeiten und einer Körperverletzung zwischen zwei Personengruppen. In diesem Zuge sprachen die Beamten Platzverweise aus. Da sich zwei Männer nicht daran halten wollten, wurden sie zur Durchsetzung in Gewahrsam genommen. Ein 41-Jähriger leistete hierbei massiv Widerstand und griff sowohl die Beamten als auch eine hinzugerufene Ärztin an. Hierbei wurde ein Beamter und die Ärztin leicht verletzt. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Buchholz - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstagnachmittag stellten die Beamten im Rahmen einer Verkehrskontrolle körperliche Auffälligkeiten bei einem 26-Jährigen Fahrzeugführer fest. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC. Ein Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer wurde eingeleitet, eine Blutprobe genommen und die Weiterfahrt untersagt.

Bendestorf - Drohneneinsatz nach Emergency-Calls

Samstagnachmittag erhielt die Rettungsleitstelle zwei "Emergency-Calls" von unterschiedlichen Handynummern. Die Handys konnten im Bereich der Seeve in Bendestorf geortet werden. Daher ging man von einem Notfall aus. Durch eine Rettungswagen- und eine Streifenwagenbesatzung sowie durch den Einsatz einer Polizeidrohne wurde der Fluss- und Uferbereich ohne Feststellungen abgesucht. Später stellte sich heraus, dass zwei Jugendliche mit dem Kanu gekentert waren und die mitgeführten Smartphones durch die ruckartige Bewegung (Verdacht Sturzgeschehen) jeweils einen Notruf abgesetzt hatten. Beide Jugendliche waren aber wohl auf.

Tostedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Freitagmittag befuhren Beamte das Parkhaus am Bahnhof. Hierbei wurden sie Zeugen, wie ein 47-Jähriger mit einem Pkw gegen einen Stahlpfosten fuhr. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten sie fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Rosengarten/Klecken - Trunkenheitsfahrt

Samstagfrüh kontrollierten die Beamten einen 21-jährigen Fahrzeugführer, der aufgrund seiner rasanten Fahrweise aufgefallen war. Aufgrund leerer Bierflaschen im Fahrzeug bestand der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Dies wurde durch einen durchgeführten Alkoholtest bestätigt, der einen Wert von 1,44 Promille ergab. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Winsen (Luhe)/Borstel - Unfallflucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag kollidierte in der Lüneburger Straße ein grauer VW Golf mit einem am Fahrbahnrand abgestellten weißen BMW. Der Unfallfahrer flüchtete vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Winsen (Luhe) unter 04171 7960 zu melden.

Stelle - Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Samstagfrüh meldete ein Zeuge einen Mann, welcher augenscheinlich alkoholisiert aus einer Kneipe gekommen, in einem Radlader gestiegen und davongefahren sei. Der Radlader konnte anschließend durch Beamte festgestellt werden. Der dazugehörige Fahrzeugführer erreichte einen Atemalkoholwert von 2,61 Promille. Einen Führerschein konnte er jedoch nicht vorlegen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

BAB 1 / zwischen AK Maschen und Landesgrenze HH

Ab Samstagmittag bis zum Abend kam es auf der BAB1 in Fahrtrichtung Hamburg im Zusammenhang mit angekündigten Wochenendsperrungen zwischen den Anschlussstellen Harburg und Stillhorn zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Im Tagesverlauf blieben mehrere Fahrzeuge im Stau liegen und mussten abgeschleppt werden. Zudem gab es aufgrund der hohen Temperaturen mehrere medizinische Notfälle, sodass mindestens acht Erwachsene und ein Säugling durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten. In diesem Zusammenhang werden die Verkehrsteilnehmer gebeten, sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Verkehrslage zu informieren, ausreichend Getränke mitzuführen und in einer Staulagen eine ordnungsgemäße Rettungsgasse zu bilden und den Rettungskräften einen reibungslosen Einsatz zu ermöglichen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell