Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fallrohre gestohlen ++

Rosengarten/Nenndorf (ots)

Fallrohre gestohlen

Die Serie von Fallrohrdiebstählen setzt sich fort. In der Nacht zu Donnerstag, 18.06.2026, haben Diebe von zwei Geschäftshäusern in der Ortsmitte (Bremer Straße) insgesamt drei Fallrohre abmontiert. Die Stücke waren jeweils rund 250 cm lang.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04105 6200 an die Polizei Seevetal zu wenden.

Tostedt - Nach Brand einer Autowerkstatt: Genaue Ursache weiter unklar

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/6292045

Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache am unmittelbaren Brandort sind weitestgehend abgeschlossen. Die Polizei vermutet nach wie vor, dass Schweißarbeiten an einem Auto das Feuer verursacht haben. Da aber auch ein technischer Defekt an dem betroffenen Wagen nicht ausgeschlossen werden kann, wird er in den nächsten Wochen durch einen Sachverständigen noch genauer untersucht werden. Dazu wird das Fahrzeug, ein rund 20 Jahre alter Wagen mit Verbrennungsmotor, in eine Spezialwerkstatt überführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell