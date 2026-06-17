POL-WL: Prävention vor Ort - Polizei und Weisser Ring e. V. beraten rund ums Thema "Sicher im Urlaub"
Landkreis Harburg (ots)
Der Urlaub sollte die schönste Zeit im Jahr sein. Damit das auch so wird, sollten einige Tipps vor und während der Reise berücksichtigt werden. Dauerhaft heruntergelassene Jalousien und ein überfüllter Briefkasten deuten zum Beispiel sehr schnell auf Abwesenheiten hin. Aber auch am Urlaubsort selbst kann die Freude schnell getrübt werden, wenn Gepäck abhanden kommt oder Taschendiebe die Gelegenheit nutzen.
Die Polizeiinspektion Harburg und Weisser Ring e. V. bieten in der kommenden Woche umfassende Beratungen zu diesen Themen an folgenden Orten an:
Seevetal
Donnerstag, 25.06, von 10 bis 13 Uhr
21220 Seevetal (Maschen), Schulstraße, Wochenmarkt
Buchholz
Mittwoch,24.06, von 10 bis 12 Uhr
21244 Buchholz, Breite Straße, Wochenmarkt
Winsen/Luhe
Freitag, 26.06, von 10 bis 13 Uhr
21423 Winsen/Luhe, Löhnfeld 10, Famila-Markt (Eingangsbereich)
Salzhausen
Freitag, 26.06, von 10 bis 13 Uhr
21376 Salzhausen, Am Waldbad 1, Rewe-Markt
Kontakt für Medienanfragen:
Polizeiinspektion Harburg
Polizeihauptkommissar
Jan Krüger
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
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