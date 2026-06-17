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Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Prävention vor Ort - Polizei und Weisser Ring e. V. beraten rund ums Thema "Sicher im Urlaub"

Landkreis Harburg (ots)

Der Urlaub sollte die schönste Zeit im Jahr sein. Damit das auch so wird, sollten einige Tipps vor und während der Reise berücksichtigt werden. Dauerhaft heruntergelassene Jalousien und ein überfüllter Briefkasten deuten zum Beispiel sehr schnell auf Abwesenheiten hin. Aber auch am Urlaubsort selbst kann die Freude schnell getrübt werden, wenn Gepäck abhanden kommt oder Taschendiebe die Gelegenheit nutzen.

Die Polizeiinspektion Harburg und Weisser Ring e. V. bieten in der kommenden Woche umfassende Beratungen zu diesen Themen an folgenden Orten an:

Seevetal

Donnerstag, 25.06, von 10 bis 13 Uhr

21220 Seevetal (Maschen), Schulstraße, Wochenmarkt

Buchholz

Mittwoch,24.06, von 10 bis 12 Uhr

21244 Buchholz, Breite Straße, Wochenmarkt

Winsen/Luhe

Freitag, 26.06, von 10 bis 13 Uhr

21423 Winsen/Luhe, Löhnfeld 10, Famila-Markt (Eingangsbereich)

Salzhausen

Freitag, 26.06, von 10 bis 13 Uhr

21376 Salzhausen, Am Waldbad 1, Rewe-Markt

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Polizeihauptkommissar
Jan Krüger
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

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