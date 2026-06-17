Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tageswohnungseinbruch ++ Salzhausen - Unfall und Straßenverkehrsgefährdung

Seevetal/Fleestedt (ots)

Tageswohnungseinbruch

Am Dienstag, 16.6.2026, sind Unbekannte in eine Doppelhaushälfte am Mühlenweg eingestiegen. Die Täter kamen in der Zeit zwischen 7:20 Uhr und 11:30 Uhr. Sie hebelten eine rückwärtige Terrassentür auf und durchsuchten anschließend die Wohnräume. Was sie dabei erbeuteten, ist noch unklar.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Salzhausen - Unfall und Straßenverkehrsgefährdung

Ein 18-jähriger Mann hat gestern, 16.6.2026 durch ein waghalsiges Fahrmanöver einen Verkehrsunfall auf der Winsener Straße verursacht. Gegen 7:20 Uhr überholte der Heranwachsende mit seinem 5er BMW, unmittelbar vor einer Kurve am Ende einer 70 km/h-Zone, stark beschleunigend den VW Polo eine 28-jährigen Frau. Aufgrund Gegenverkehrs wich der 18-Jährige nach rechts aus und nötigte die 28-Jährige zu einer Gefahrenbremsung. Anschließend kam der Mann mit seinem BMW nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidiert mit einem Wall, fuhr rechts neben dem Mitsubishi eines vorwegfahrenden 74-jährigen Mannes und stieß seitlich mit diesem zusammen.

Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

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