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Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendpressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum 12.06.2026, 12:00 Uhr bis 14.06.2026, 12:00 Uhr

Seevetal/Fleestedt (ots)

Seevetal/Fleestedt - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrer eines E-Scooters

Der 35-jährige Fahrzeugführer eines Pkw befuhr am Samstag, um 06:08 Uhr, in Fleestedt die Straße "Fernsicht" mit Fahrtrichtung des Kreisverkehrs, Winsener Landstraße. Als der Pkw in den Kreisverkehr einfahren möchte, passiert der vorfahrtberechtigte 22-jährige Fahrer des E-Scooters den Pkw auf dem Radweg. Der Pkw kollidiert dort leicht mit dem E-Scooter. Durch den Sturz wird der Fahrer des E-Scooters schwer verletzt.

Seevetal/Maschen - Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am Samstag, um 23:20 Uhr, befuhr der 34-jährige Fahrer eines Pkw in Maschen die Straße Alter Postweg aus Rtg. Horst in Fahrtrichtung Maschen und prallt, aufgrund Unachtsamkeit und Alkoholisierung, auf den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw auf. Der Fahrzeugführer wies eine Atemalkoholkonzentration von 1,57 Promille auf. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutentnahme entnommen.

Winsen (Luhe)/Luhdorf II - Einbrüche im Gewerbegebiet

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu zwei Einbrüchen in Gewerbebetriebe in der Porschestraße und der Benzstraße. Die Täter brachen in die Büroräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Die Polizei Winsen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Pressestelle
i.A. Reisberger, PHK
Telefon: 04181/285-0
E-Mail: els@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

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