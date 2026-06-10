Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Brand einer Autowerkstatt

Tostedt (ots)

Heute, 10.6.2026, gegen 11:30 Uhr, meldeten Zeugen Feuerschein in einer Kfz-Werkstatt an der Bahnhofstraße. Sofort wurden zahlreiche Einsatzkräfte zu der Örtlichkeit in der Ortsmitte entsandt.

Als die ersten Retter eintrafen, brannten mehrere Autos innerhalb der Werkstatt bereits in voller Ausdehnung. Das Feuer hatte auch auf das Werkstattgebäude übergriffen. Die Bahnhofstraße wurde in der Folge für die Löscharbeiten voll gesperrt. Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. Allein die Feuerwehr hatte in der Spitze rund 130 Einsatzkräfte vor Ort.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde eine auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindliche Einrichtung für betreutes Wohnen vorsorglich evakuiert. Der Rettungsdienst betreute die 25 Personen während des Einsatzes.

Durch das Feuer wurden der Werkstattbereich sowie das angrenzende Bürogebäude völlig zerstört. Ein daran angrenzendes Mehrparteienhaus konnte von der Feuerwehr vor den Flammen geschützt werden.

Gegen 14:30 Uhr war der Löscheinsatz beendet. Nachdem Rückbau der Einsatzstelle konnte die Bahnhofstraße wieder freigegeben werden.

Möglicherweise waren Arbeiten an einem Fahrzeug in der Werkstatt brandursächlich. Die Polizei hat diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren zur Brandursache eingeleitet und den Brandort beschlagnahmt. Der Schaden beläuft sich nach ersten polizeilichen Schätzungen auf eine mittlere sechsstellige Summe.

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