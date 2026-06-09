Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fallrohre gestohlen ++ Seevetal/A7 - Vollsperrung nach Verkehrsunfall, Verursacher flüchtete

Neu Wulmstorf/Elstorf (ots)

Fallrohre gestohlen

In der Nacht zu Montag, 8.6.2026, in der Zeit zwischen 21:00 Uhr und 8:30 Uhr, haben Diebe von der Feuer- und Rettungswache an der Lindenstraße mehrere Regenfallrohre gestohlen. Insgesamt bauten die Täter acht Rohre mit einer Gesamtlänge von rund 16 Metern vom Gebäude ab.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 040 33441990 bei der Polizei Neu Wulmstorf zu melden.

Seevetal/A7 - Vollsperrung nach Verkehrsunfall, Verursacher flüchtete

Auf der A7, in Fahrtrichtung Hannover, kam es gestern, 8.6.2026, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 19:10 Uhr wechselte der Fahrer eines blauen Kleinwagens nach dem Verlassen des Baustellenbereichs zwischen den Anschlussstellen Ramelsloh und Thieshope vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen. Ein 41-jähriger Fahrer eines Sattelzuges, der mit seinem Gespann auf der rechten Fahrspur unterwegs war, musste nach rechts ausweichen, um nicht mit dem Kleinwagen zusammenzustoßen. Hierbei kollidierte er allerdings mit der Außenschutzplanke. In der Folge kippte der Sattelzug auf die Seite und blieb quer über alle Fahrstreifen liegen. Der 41-jährige LKW-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Der Fahrer des Kleinwagens setzte seine Fahrt in Richtung Hannover fort. Für die Bergungsmaßnahmen musste die Autobahn in Richtung Hannover voll gesperrt werden. Die Sperrung konnte erst gegen 02 Uhr wieder aufgehoben werden.

Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 200.000 EUR.

Hinweise zu dem flüchtigen Kleinwagen nimmt die Autobahnpolizei in Maschen unter der Telefonnummer 04105 620200 entgegen.

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