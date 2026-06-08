Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbrüche in Schulgebäude

Winsen und Drage (ots)

Gleich drei Mal haben sich Diebe am Wochenende an verschiedenen Schulgebäuden zu schaffen gemacht.

In dem Ortsteil Roydorf traf es in der Zeit zwischen Freitagabend, 05.06.2026, und Sonntagabend die IGS am Rämenweg. Erst hebelten die Täter eine rückwärtige Tür auf und durchsuchten anschließend mehrere Räumlichkeiten im Verwaltungstrakt. Die Täter erbeuteten Bargeld und hinterließen einen hohen Sachschaden.

Vermutlich steht die Tat im Zusammenhang mit einem versuchten Einbruch in das benachbarte Gymnasium. Dort löste am Sonntagmorgen gegen 1:30 Uhr die Alarmanlage aus. Bei der Nachschau wurde festgestellt, dass Diebe eine Seitentür aufgehebelt hatten. Beute machten sie nach ersten Erkenntnissen nicht.

Am Sonntagabend, gegen 23:10 Uhr, wurde die Polizei zur Grundschule an der Mover Straße in Drage gerufen. Dort war die Alarmanlage ausgelöst worden, weil Unbekannte die Fensterscheibe eines Büros eingeschlagen hatten. Auch hier gingen die Täter nach ersten Erkenntnissen leer aus.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt in allen drei Fällen die Polizei in Winsen unter der Tel.-Nr. 04171 7960 entgegen.

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