PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Harburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbrüche in Schulgebäude

Winsen und Drage (ots)

Gleich drei Mal haben sich Diebe am Wochenende an verschiedenen Schulgebäuden zu schaffen gemacht.

In dem Ortsteil Roydorf traf es in der Zeit zwischen Freitagabend, 05.06.2026, und Sonntagabend die IGS am Rämenweg. Erst hebelten die Täter eine rückwärtige Tür auf und durchsuchten anschließend mehrere Räumlichkeiten im Verwaltungstrakt. Die Täter erbeuteten Bargeld und hinterließen einen hohen Sachschaden.

Vermutlich steht die Tat im Zusammenhang mit einem versuchten Einbruch in das benachbarte Gymnasium. Dort löste am Sonntagmorgen gegen 1:30 Uhr die Alarmanlage aus. Bei der Nachschau wurde festgestellt, dass Diebe eine Seitentür aufgehebelt hatten. Beute machten sie nach ersten Erkenntnissen nicht.

Am Sonntagabend, gegen 23:10 Uhr, wurde die Polizei zur Grundschule an der Mover Straße in Drage gerufen. Dort war die Alarmanlage ausgelöst worden, weil Unbekannte die Fensterscheibe eines Büros eingeschlagen hatten. Auch hier gingen die Täter nach ersten Erkenntnissen leer aus.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt in allen drei Fällen die Polizei in Winsen unter der Tel.-Nr. 04171 7960 entgegen.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Polizeihauptkommissar
Jan Krüger
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Harburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Harburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Harburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.06.2026 – 13:21

    POL-WL: Polizeieinsatz wegen Bedrohungslage - Abschlussmeldung

    Winsen (ots) - Die Absuche des Gebäudes durch Polizeikräfte wurde um 13:15 Uhr abgeschlossen. Es wurden keine gefährlichen Gegenstände gefunden. Die Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal wurden mittlerweile von Erziehungsberechtigten abgeholt oder konnten die Sammelstelle selbständig verlassen. Verletzte hat es nicht gegeben. Gegen den Tatverdächtigen, ein 16-jähriger Schüler des betroffenen ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 11:22

    POL-WL: Polizeieinsatz wegen Bedrohungslage an Schule

    Winsen (ots) - Aktuell läuft im Bereich des Gymnasiums an der Bürgerweide ein größerer Polizeieinsatz aufgrund einer Bedrohungslage. Der Bereich ist abgesperrt. Das Gebäude wurde vor wenigen Minuten evakuiert und wird aktuell von Polizeikräften durchsucht. Der mutmaßliche Anrufer konnte parallel vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen laufen. Für die Schülerinnen und Schüler besteht keine akute Gefahr. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren