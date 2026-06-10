Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Vorläufige Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung ++ Rosengarten - Metalldiebe entwendeten Kupferrohre

Marschacht (ots)

Vorläufige Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung

Am Montagabend, 8.6.2026, gegen 21:10 Uhr, wurde die Polizei zum Parkplatz des Rewe-Marktes an der Elbuferstraße gerufen. Dort war es zwischen mehreren Personen zu Streitigkeiten gekommen, in deren Verlauf ein 23-jähriger Mann durch einen Messerstich verletzt worden war. Der mutmaßliche Täter sowie zwei Begleiter hatten sich anschließend mit einem Auto von der Örtlichkeit entfernt.

Der 23-Jährige kam zur Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus, konnte dieses aber bereits noch in der Nacht verlassen. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und befragte erste Zeugen.

Der 18-Jährige, der mit dem Messer zugestochen haben soll, sowie seine 18 und 20 Jahre alten Begleiter konnten wenig später in Hamburg angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Sie wurden erkennungsdienstlich behandelt. Am Dienstag wurden sie aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Täter und Opfer waren einander bekannt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.

Rosengarten - Metalldiebe entwendeten Kupferrohre

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit zwischen dem 5. und 8.6.2026, haben Diebe im Ortsteil Westerhof fünf Kupferfallrohre vom Gebäude des Kindergartens an der Straße Am Gehege abmontiert und gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 EUR.

In der Nacht zu gestern, 9.6.2026, waren Kupferdiebe in der Ortsdurchfahrt von Klecken aktiv. An der Hittfelder Straße und an der Mühlenstraße montierten sie jeweils mehrere Kupferfallrohre von zwei Geschäftsgebäuden ab.

Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Tel.-Nr. 04105 6200 entgegen.

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