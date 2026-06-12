Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: E-Scooter-Fahrer schwer verletzt ++ Winsen - Porsche gestohlen ++ Rosengarten/Eckel - Erneut Kupferrohrdiebstähle

Neu Wulmstorf (ots)

E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Auf der Lessingstraße kam es gestern, 11.6.2026, zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 11:40 Uhr befuhr ein 14-Jähriger mit einem E-Scooter von der Liliencronstraße kommend die Lessingstraße. Vor ihm fuhr LKW mit langsamer Geschwindigkeit. Der 14-Jährige wollte daraufhin nach links über die Fahrbahn zum linksseitigen Gehweg fahren. Hierbei übersah er jedoch, dass ihm eine Sattelzugmaschine entgegen kam. Der Jugendliche schwenkte hinter dem LKW aus und prallte frontal gegen die Zugmaschine. Dabei wurde er schwer verletzt.

Der 14-Jährige kam unter Notarztbegleitung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Winsen - Porsche gestohlen

Heute, 12.6.2026, gegen 3:10 Uhr, haben Diebe einen schwarzen Porsche Panamera gestohlen. Der Wagen stand in einem Carport auf einem Grundstück am Frédéric-Chopin-Weg. Die Täter manipulierten offenbar das schlüssellose Zugangssystem, um den Wagen zu öffnen und zu starten. Der Schaden liegt bei rund 100.000 EUR. Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Telefon 04181 2850.

Rosengarten/Eckel - Erneut Kupferrohrdiebstähle

Die Serie von Kupferrohrdiebstählen (s. a. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/6291735) setzt sich fort: In der Nacht zu Donnerstag, 11.6.2026, in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 9:00 Uhr, sind an der Bahnhofstraße mehrere Fallrohre von der Fassade eines Mehrparteienhauses abmontiert worden. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Seevetal unter der Tel.-Nr. 04105 6200 entgegen.

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