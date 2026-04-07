Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Ein neuer Weg, eine starke Aufgabe, Verantwortung übernehmen - Polizistin oder Polizist werden

Bild-Infos

Download

Idar-Oberstein (ots)

Berufsinformationsabend der Polizeiinspektionen Birkenfeld und Idar-Oberstein: Perspektiven für Erwachsene, Berufswechsler und junge Menschen ab 16 Jahren

Die Polizeiinspektionen Birkenfeld und Idar-Oberstein laden am 17. April ab 17 Uhr gemeinsam zu einem Berufsinformationsabend der besonderen Art ein. Die Veranstaltung findet in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Idar-Oberstein statt. Sie richtet sich nicht nur an Erwachsene und Berufswechsler, die sich beruflich neu orientieren möchten, sondern ausdrücklich auch an Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren, die noch unschlüssig in ihrer Berufswahl sind und sich über die Möglichkeiten bei der Polizei informieren möchten.

Im Mittelpunkt des Abends steht der Einstieg in den Polizeiberuf - sei es als erste berufliche Perspektive oder als zweiter Karriereweg. Neben schulischen Voraussetzungen spielen auch persönliche Eigenschaften eine wichtige Rolle: Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Kommunikationsstärke und Belastbarkeit sind zentrale Kompetenzen, die im Polizeialltag gefragt sind und sowohl im schulischen Umfeld als auch im Berufsleben erworben werden können.

Die Besucherinnen und Besucher erhalten umfassende Informationen zu den Einstellungsvoraussetzungen, dem Bewerbungsverfahren, dem dualen Studium sowie zu den vielfältigen Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Polizei Rheinland-Pfalz. Darüber hinaus berichten erfahrene Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte aus ihrem Berufsalltag und geben authentische Einblicke in die Arbeit bei der Polizei. Für persönliche Fragen stehen sie im Anschluss gerne zur Verfügung.

Die Veranstaltung bietet zudem die Gelegenheit, individuelle Anliegen zu klären - etwa zu schulischen Voraussetzungen, Altersgrenzen, zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie zu sportlichen und gesundheitlichen Anforderungen. Ziel ist es, realistische Einblicke zu vermitteln und allen Interessierten - unabhängig vom aktuellen Lebensabschnitt - eine fundierte Entscheidungsgrundlage für ihren möglichen Berufsweg zu bieten.

Interessierte werden gebeten, sich bis zum 15. April per E-Mail unter Angabe ihres Namens sowie einer Erreichbarkeit an piidar-oberstein.einstellungsberatung@polizei.rlp.de anzumelden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell