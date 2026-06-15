Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Betrunken in Geschwindigkeitskontrolle geraten

Jesteburg (ots)

Am Sonntag, 14.06.2026, waren Polizeibeamte an der Schützenstraße unterwegs, um die gefahrenen Geschwindigkeiten im dortigen 30-km/h-Bereich zu überwachen. Innerhalb von einer Stunde wurden dabei 26 Verstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 53 km/h.

Gegen 16.40 Uhr stoppten die Beamten einen 24-jährigen Mann, dessen VW mit 14 km/h zu viel gemessen worden war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer alkoholisiert war. Er erreichte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,1 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

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