Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: E-Scooter-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt ++ Stelle/Winsen/Bispingen - Zeugensuche nach Spielhalleneinbruch

Buchholz (ots)

E-Scooter-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Auf der Kirchenstraße kam es gestern, 15.6.2026 zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 12:50 Uhr überquerte eine 19-jährige Frau mit einem E-Scooter fahrender Weise den Fußgängerüberweg in Höhe der St-Paulus-Kirche. Eine 51-jährige Frau, die mit ihrem Smart auf der Kirchenstraße in Richtung Soltauer Straße unterwegs war, konnte der von links über die Fahrbahn fahrenden Scooter-Fahrerin nicht mehr ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde die 19-Jährige schwer verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Kirchenstraße blieb für rund 45 Minuten voll gesperrt.

Stelle/Winsen/Bispingen - Zeugensuche nach Spielhalleneinbruch

Am frühen Montagmorgen, 15.6.2026, gegen 1:40 Uhr, wurde der Polizei eine Alarmauslösung an einer Spielhalle an der Straße Duvendahl in Stelle-Ashausen gemeldet.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass Unbekannte die Eingangstür aufgebrochen und einen Geldwechselautomaten sowie einen Tresor entwendet hatten. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass die Täter für den Abtransport der Beute in den Stunden zuvor im Gewerbegebiet Winsen-Luhdorf eine Mercedes E-Klasse und einen Mercedes Vito aus einem Taxibetrieb an der Porschestraße gestohlen hatten. Mit diesen waren sie offenbar anschließend nach Ashausen gefahren, um die Tat zu verüben.

Im Zuge der weiteren Fahndungsmaßnahmen wurden die beiden gestohlenen Taxis bei Behringen (Landkreis Heidekreis), auf einem Parkplatz am Brunausee, nahe der Autobahnanschlussstelle Bispingen, verlassen aufgefunden.

Der Zentrale Kriminaldienst in Buchholz hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Zeit zwischen Mitternacht und 0:40 Uhr im Bereich der Porschestraße in Winsen, oder zwischen 1:30 Uhr und 2:00 Uhr im Bereich der Straße Duvendahl in Stelle-Ashausen, oder in den Stunden danach auf dem Parkplatz an der Straße Brunautal in Bispingen-Behringen aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04181 2850.

Bereits in der Nacht vom 5. auf den 6.6.2026 hatte es einen ähnlichen Einbruch mit zuvor ebenfalls in Winsen-Luhdorf entwendeten Fahrzeugen in Wenzendorf gegeben (Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/6289417). Die Polizei prüft Parallelen und sucht auch hierzu weiterhin Zeugen.

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