Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Diebstahl mit Geldwechseltrick ++ Seevetal/Hittfeld - Erneut Kupferfallrohre gestohlen

Neu Wulmstorf (ots)

Diebstahl mit Geldwechseltrick

Ein 75-jähriger Mann ist gestern, 17.6.2026, von einem Unbekannten bestohlen worden. Der Geschädigte hatte gegen 14:20 Uhr die Volksbank-Filiale an der Bahnhofstraße verlassen. Auf dem Weg zu seinem Auto wurde er von dem Unbekannten angesprochen und gebeten, etwas Münzgeld zu wechseln. Als der 75-Jährige sein Portmonee herausgeholt hatte, fing der Mann an, immer wieder in das Münzfach zu greifen, so, als wolle er die passenden Münzen zeigen. Hierbei schaffte er es, mehrere 50-Euro-Scheine aus dem Portmonee zu ziehen. Anschließend lief der Mann über die Straße in Richtung eines Wohn- und Geschäftshauses und verschwand. Insgesamt erbeutete der Unbekannte rund 700 Euro Bargeld.

Der Mann war etwa 30 bis 40 Jahre alt, trug eine schwarze Hose und ein hellblaues Poloshirt. Er hatte eine dunkle Gelfrisur.

Hinweise bitte an die Polizei Neu Wulmstorf, Tel. 040 33441990.

Seevetal/Hittfeld - Erneut Kupferfallrohre gestohlen

In der Nacht zu Mittwoch, 17.6.2026, waren Diebe in der Kirchstraße unterwegs. Dort entwendeten sie von einem Geschäftshaus und von einem Mehrfamilienhaus mehrere Kupferfallrohre. Hierzu hatten die Täter die Verschraubungen gelöst und die Rohre anschließend herausgezogen. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Tel.-Nr. 04105 6200 entgegen.

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