Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Sportlerheim verursacht erheblichen Sachschaden (0146813/2026)

(LK Altenburg) Schmölln (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitagabend und Mitternacht gewaltsam Zugang zu einem Sportlerheim in Schmölln. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Fenster aufgehebelt, um in das Gebäude einzudringen. Im Inneren stellten die Täter zunächst die Stromversorgung ab und durchsuchten anschließend mehrere Räume. Dabei wurden Türen und Schränke gewaltsam geöffnet. Obwohl lediglich Bargeld aus einer Wechselgeldkassette entwendet wurde, hinterließen die Täter einen erheblichen Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

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