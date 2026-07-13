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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kradfahrer zieht sich bei Kollision schwere Verletzungen zu

Lübbecke (ots)

(TB) Bei einem Verkehrsunfall auf der Berliner Straße kollidierte am späten Sonntagvormittag eine Autofahrerin mit einem Kradfahrer. Der Biker zog sich hierbei schwere Verletzungen zu.

Eine Lübbeckerin (96) befuhr mit ihrem Seat gegen 11:45 Uhr die Franz-Welschof-Straße. In Höhe der Berliner Straße wollte die Seniorin auf diese einfahren. Zeitgleich befuhr ein Hüllhorster mit seinem Roller die Berliner Straße in Richtung Horst Höhe. Somit kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 65-Jährige stürzte auf die Straße und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Nach erstmedizinischer Behandlung vor Ort durch einen Notarzt sowie einer Rettungswagenbesatzung wurde er dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt. Der nicht mehr fahrbereite Roller musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Berliner Straße für rund zwei Stunden teilweise gesperrt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

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Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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