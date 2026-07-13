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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer kracht gegen Mauer einer Bahnunterführung

POL-MI: Autofahrer kracht gegen Mauer einer Bahnunterführung
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Bad Oeynhausen (ots)

(TB) Ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer verlor in der Nacht zu Samstag auf der Hermann-Löns-Straße die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit der Mauer einer Bahnunterführung. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, konnte aber ermittelt werden.

Der Bad Oeynhausener befuhr am Samstag gegen 03:50 Uhr mit seinem Ford die Hermann-Löns-Straße in Richtung Weserstraße. Kurz nach dem Bahnweg kam er aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Fiesta nach rechts von der Straße ab und prallte gegen die Mauer der Bahnunterführung. Durch die Wucht der Kollision wurde das Auto wieder auf die Straße geschleudert. Kurz nach dem Unfall entfernte sich der 32-Jährige von der Unfallstelle. Er konnte im Rahmen der Ermittlungen angetroffen werden. Hierbei wurden leichte Verletzungen festgestellt. Aufgrund des Verdachts einer Alkoholisierung wurde der Mann der Polizeiwache Bad Oeynhausen zugeführt, wo eine Ärztin ihm eine Blutprobe entnahm. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt sowie das total zerstörte Auto sichergestellt und abgeschleppt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


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Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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