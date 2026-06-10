Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: IPhone aus Handyladen gestohlen +++ Jugendliche stehlen Auto und verursachen hohen Sachschaden +++ Einbruch in ein Café

Wiesbaden (ots)

1. iPhone aus Handyladen gestohlen,

Wiesbaden-Mitte, Langgasse, Dienstag, 09.06.2026, 14:00 Uhr

(kq)Zwei bislang unbekannte männliche Personen entwendeten aus dem Verkaufsraum eines Handyladens ein iPhone und verursachten hierbei Sachschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat das Duo das Geschäft und entwendeten ein ausgestelltes iPhone im Wert von rund 1.300 Euro. Um das Mobiltelefon zu entwenden, beschädigten sie die Handyhalterung sowie die dazugehörige Alarmsicherung. Anschließend flüchteten die Beiden.

Der erste Täter wird als etwa 180 cm groß beschrieben. Er trug eine schwarze Kappe, weiße Turnschuhe sowie eine schwarze, glänzende Jacke der Marke "Moncler". Sein Komplize soll ebenfalls etwa 180 cm groß gewesen sein. Er war mit einer schwarzen Kappe, schwarzer Kleidung und weißen Turnschuhen bekleidet.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Jugendliche stehlen Auto und verursachen hohen Sachschaden, Wiesbaden-Dotzheim, Sylter Straße, Juister Straße Dienstag, 09.06.2026, 16:20 Uhr

(re)Jugendliche entwendeten am vergangenen Samstag einen VW Golf und verursachten am Dienstagnachmittag einen Verkehrsunfall sowie erhebliche Schäden in einer Kleingartenanlage. Ein Kleingartenbesitzer wurde hierbei leicht verletzt.

Zwischen Samstag, 12:00 Uhr, und 17:00 Uhr, entwendeten die Täter einen VW Golf in der Aunelstraße in Wiesbaden-Dotzheim. Am Dienstagnachmittag gegen 16:00 Uhr entdeckte eine Bekannte des Fahrzeughalters das Fahrzeug in der Juister Straße. Der Golf war zu diesem Zeitpunkt mit vier Jugendlichen besetzt. Als die Frau die Herausgabe der Fahrzeugschlüssel verlangte, fuhren die Jugendlichen mit dem Fahrzeug davon.

Während ihrer anschließenden Fahrt kollidierte der VW Golf in der Juister Straße mit einem Toyota. Zwei der Insassen verließen daraufhin das Fahrzeug und flüchteten zu Fuß in Richtung eines Feldes nahe der Schönaustraße. Die beiden weiteren Jugendlichen setzten ihre Fahrt mit dem VW Golf in Richtung Sylter Straße fort. Dort befuhren sie zunächst einen Feldweg und fuhren anschließend querfeldein in eine Kleingartenkolonie. Hierbei durchbrachen sie den Zaun eines Schrebergartens, beschädigten dessen Einrichtung und verletzten den Eigentümer des Gartens beim Rangieren leicht am Arm. Anschließend stellten die Jugendlichen den VW Golf auf einem Feldweg im Bereich der Schönaustraße ab und flüchteten zu Fuß.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Der Fahrer wird als etwa 16 bis 18 Jahre alt, 160 bis 170 cm groß und schlank beschrieben. Er hatte dunkelbraune Haare, dunkle Augen und trug einen rosafarbenen Kapuzenpullover, eine rosafarbene Basecap sowie eine schwarze Umhängetasche. Zudem soll er ein auffälliges Tattoo auf dem linken Handrücken gehabt haben.

Der Beifahrer wird ebenfalls als schlank und etwa 170 cm groß beschrieben. Er war mit einer ausgewaschenen blauen Jeans und einem schwarzen Oberteil mit Kapuze bekleidet.

Die beiden weiteren Insassen sollen ebenfalls etwa 16 bis 18 Jahre alt, 160 bis 170 cm groß und von schlanker Statur gewesen sein. Beide trugen helle Oberteile. Einer hatte blonde Haare und eine schwarze Kappe, der andere eine über den Kopf gezogene Kapuze.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Einbruch in ein Café,

Wiesbaden-Westend, Dotzheimer Straße, Montag, 08.06.2026, 22:50 Uhr - Dienstag, 09.06.2026, 16:40 Uhr

(kq)In den vergangenen Tagen kam es in Wiesbaden zu einem Einbruch.

Zwischen Montag und Dienstag hatten es Einbrecher auf ein Café in der Dotzheimer Straße abgesehen. Nachdem sich die Einbrecher Zutritt ins Gebäude verschafft hatten, durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Im Inneren brachen sie gewaltsam einen Spielautomaten auf und entwendeten Bargeld. Im Anschluss flohen sie unerkannt.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Westhessen bietet Bürgerinnen und Bürgern sowie Gewerbetreibenden individuelle Beratungen zum Einbruchsschutz an. Polizeiliche Fachberaterinnen und Fachberater kommen auf Wunsch direkt zu Ihnen vor Ort, analysieren mögliche Schwachstellen und geben praktische Empfehlungen, um Häuser, Wohnungen oder Gewerbeobjekte besser gegen Einbrüche schützen zu können. Weitere Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter https://www.polizei.hessen.de/service/ansprechpersonen/kriminalpolizeiliche-beratungsstelle-westhessen

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell