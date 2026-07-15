Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Crash im Einmündungsbereich - Zwei Verletzte

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Minden (ots)

(FW) Im Einmündungsbereich der Kutenhauser Straße und der Denkmalstraße ereignete sich am Dienstagmittag ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Die beiden Fahrer wurden hierbei leicht verletzt.

Demnach beabsichtigte ein 20-Jähriger gegen 13:15 Uhr mit seinem Ford von der Denkmalstraße auf die Kutenhauser Straße in Richtung Minden einzubiegen. Zeitgleich befuhr ein Petershäger (72) die Kutenhauser Straße in Richtung Kutenhausen. Im Einmündungsbereich kam es zu einer Kollision zwischen dem Fusion und dem VW Touran.

Aufgrund des starken Zusammenstoßes verletzten sich die beiden Unfallbeteiligten leicht, konnten aber auf eine weitere medizinische Behandlung im Krankenhaus verzichten.

Die Fahrzeuge wurden allerdings so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

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