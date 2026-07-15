Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auffahrunfall mit Verletztem

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Lübbecke (ots)

(TB) Auf der Ravensburger Straße in Nettelstadt kam es am Dienstagmorgen zu einem Auffahrunfall, in deren Folge sich ein Beteiligter leicht verletzte. Für die Unfallaufnahme musste die Bundesstraße kurzfristig gesperrt werden.

Eine Hillerin befuhr gegen 07:20 Uhr mit ihrem Dacia die Ravensberger Straße in Richtung Lübbecke. In Höhe eines Verbrauchermarktes wollte die 38-Jährige nach links auf den Parkplatz auffahren, musste allerdings verkehrsbedingt anhalten. Der hinter ihr in einem Sprinter fahrende Bielefelder fuhr aus bisher unbekannten Gründen auf das stehende Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls zog sich der 22-Jährige eine leichte Verletzung zu, die vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung begutachtet wurde. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich.

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