Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Polizei nimmt aggressiven Autofahrer fest- Mann in U-Haft

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Bochum und der Polizei Recklinghausen:

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde die Polizei gegen 01:45 Uhr zu einem Einsatz an der Kolpingstraße gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es dort vor einer Gaststätte zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Ein Mann stieg daraufhin in sein Auto und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Dabei touchierte er einen 33-Jährigen Dattelner. Er wurde leicht verletzt. Ein 35-Jähriger, ebenfalls aus Datteln, verletzte sich ebenfalls, als er dem Auto auswich. Während die Polizistinnen und Polizisten kurz darauf vor Ort mit den Zeugen sprachen, kam der Autofahrer zurück. Dabei beschleunigte er sein Fahrzeug auf der Kolpingstraße und fuhr auf die Einsatzkräfte und die Zeugen zu. Alle Personen konnten rechtzeitig ausweichen. Der Autofahrer stoppte sein Auto und wurde vor Ort festgenommen. Es handelt sich um einen 26-Jährigen aus Rumänien, der aktuell keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Die Polizei stellte das Auto und auch den Führerschein des 26-Jährigen sicher. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Für die Ermittlungen wurde eine Mordkommission eingesetzt. Heute wurde der 26-Jährige am Amtsgericht Bochum einem Haftrichter vorgeführt. Es wurde ein Untersuchungshaftbefehl wegen versuchtem Mordes gegen ihn erlassen. Er wurde der JVA zugeführt.

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