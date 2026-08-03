Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Recklinghausen: Verfolgungsfahrt endet auf Schulhof

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagabend, 2. August, gegen 22:20 Uhr wollte die Polizei einen Motorradfahrer auf der Hebewerkstraße in Castrop-Rauxel kontrollieren. Die Einsatzkräfte konnten am Fahrzeug zunächst kein Kennzeichen erkennen. Als der Motorradfahrer den Streifenwagen sah, flüchtete er mit hoher Geschwindigkeit. Während der Fahndung machte ein Zeuge die Beamten auf ein herrenloses Motorrad aufmerksam, das auf einem Schulgelände auf der Markomannenstraße in Recklinghausen abgestellt war. Es passte auf die Beschreibung des zuvor flüchtigen Motorrads. Ein Mann soll das Fahrzeug kurz zuvor dort abgestellt haben. Das Kennzeichen war hochgeklappt und passte nicht zu dem Motorrad.

In der Nähe konnten die Einsatzkräfte unter anderem einen Motorradhelm, eine Hose und einen Pullover auffinden. Anschließend trafen sie einen 34-jährigen Recklinghäuser an, der nur in T-Shirt, kurzer Hose und ohne Schuhe unterwegs war. Vor Ort ergab sich der Verdacht, dass der Tatverdächtige unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehen könnte. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Außerdem ist der 34-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Bei der Suche setzte die Polizei Recklinghausen einen Personenspürhund als auch einen Hubschrauber ein. Die Polizistinnen und Polizisten fertigten Strafanzeigen wegen Verbotenen KFZ-Rennens, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

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