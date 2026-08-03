Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/Waltrop: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Herten:

Unbekannte Täter sind am Samstagnachmittag auf der Westerholter Straße in ein Reihenhaus eingebrochen. Sie brachen ein Wohnzimmerfenster auf, um herein zu kommen und durchsuchten dann die Räume nach Wertsachen. Die Täter flüchteten mit Bargeld und Schmuck über die Terrassentür nach draußen.

Waltrop:

Auf der Käthe-Engelhaupt-Straße wurde zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang, anschließend wurde das Haus durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und/oder Angaben zu Tatverdächtigen geben können. Hinweise bitte an Tel. 0800/2361 111.

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