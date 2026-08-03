Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: 16-Jähriger schwer verletzt - Autofahrer flüchtet

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet nach einer Unfallflucht auf der Zechenstraße um Zeugenhinweise. Nach ersten Erkenntnissen kam es dort am späten Sonntagabend (ca. 23:10 Uhr) zu einem Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einem 16-Jährigen aus Marl. Der Jugendliche soll zu Fuß auf dem Gehweg in Höhe einer Tankstelle unterwegs gewesen sein. Wie genau es zur Kollision mit dem Auto kam, ist aktuell noch unklar. Bei dem Unfall wurde der Marler schwer verletzt. Der Autofahrer flüchtete. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen schwarzen VW gehandelt haben. Ein Rettungswagen fuhr den 16-Jährigen ins Krankenhaus.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und /oder Angaben zu dem Autofahrer machen können, werden gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 zu informieren.

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