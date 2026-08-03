Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: E-Bike-Fahrer streift Mann auf E-Scooter und flüchtet

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem E-Bike-Fahrer, der heute Morgen auf der Allee des Wandels unterwegs gewesen ist. Ein 37-Jähriger aus Recklinghausen war dort gegen 06:30 Uhr mit seinem E-Scooter in Richtung Westerholt unterwegs. Plötzlich wurde er von einem E-Bike überholt. Der Unbekannte auf dem Fahrrad touchierte den Recklinghäuser, fuhr dann aber davon. Der 37-Jährge stürzte und wurde leicht verletzt. Er suchte selbstständig ein Krankenhaus auf und informierte anschließend die Polizei.

Der E-Bike-Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- korpulente Statur - ca. 35-40 Jahre alt - kurzes, dunkles Haar - T-Shirt und Shorts

Der Mann selbst und/oder Zeugen werden gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

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