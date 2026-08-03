Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Jugendlicher verletzt - "Mann mit drei Kindern" gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein Mann soll am Samstagnachmittag ein Handy nach einem Jugendlichen geworfen und ihn dadurch verletzt haben. Nach dem Mann wird nun gesucht.

Passiert ist das Ganze im Batenbrockpark an der Beckstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 15-Jähriger aus Bottrop gegen 15.20 Uhr mit einem E-Scooter durch den Park. Ein Mann soll ihn aufgefordert haben, das zu lassen und vom E-Scooter zu steigen. Als der 15-Jährige trotzdem weiterfuhr, soll der Mann ihn beleidigt und ihm hinterhergerannt sein. Dabei stürzte der Mann offenbar. Anschließend soll er ein Smartphone nach dem Jugendlichen geworfen und ihn am Kopf getroffen haben. Der 15-Jährige wurde leicht verletzt. Als der Jugendliche die Polizei rief, verschwand der Mann in Richtung Horster Straße. In seiner Begleitung sollen drei Kinder gewesen sein. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: ca. 40 Jahre alt, etwa 1,75m groß, korpulente Statur, kurze schwarz/graue Haare, Drei-Tage-Bart, grünes T-Shirt, graue Shorts. Ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung. Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt das zuständige Kommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

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