Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schutz vor Betrug: Präventionsveranstaltung in Frankenthal

Frankenthal (ots)

Betrug am Telefon und an der Haustür ist eine der häufigsten Straftaten, die ältere Menschen betreffen. Um Seniorinnen und Senioren sowie ihre Angehörigen für diese Maschen zu sensibilisieren und sie zu schützen, veranstaltet das Senioren-Domizil Frankenthal am Dienstag, 2. Juni 2026, eine kostenlose Präventionsveranstaltung.

Präventionsexperten der Polizei informieren gezielt über gängige Betrugsmaschen - sowohl am Telefon (z. B. Enkeltrick, falsche Polizeibeamte) als auch an der Haustür (z. B. Trickdiebstahl, falsche Handwerker). Ziel ist es, das Sicherheitsbewusstsein der Seniorinnen und Senioren zu stärken und konkrete Handlungsempfehlungen zum Schutz vor Kriminalität zu vermitteln.

Darüber hinaus werden die ehrenamtlichen Sicherheitsberaterinnen und -berater für Interessierte vor Ort sein und für individuelle Fragen zur Verfügung stehen. Die Veranstaltung richtet sich an Seniorinnen und Senioren sowie deren Angehörige und alle Interessierten.

Veranstaltungsdetails:

Datum: Dienstag, 2. Juni 2026

Uhrzeit: 16:30 Uhr (Dauer ca. 1 Stunde)

Ort: ALTERA-Senioren-Domizil, Schraderstraße 47, 67227 Frankenthal

Eintritt: Die Teilnahme ist kostenlos

Anmeldeschluss: Freitag, 29. Mai 2026

Kontakt für die Anmeldung: Frau Sonntag, Telefon: 06233 3465510, E-Mail: ergo@altera-frankenthal.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell