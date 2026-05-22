PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schutz vor Betrug: Präventionsveranstaltung in Frankenthal

Frankenthal (ots)

Betrug am Telefon und an der Haustür ist eine der häufigsten Straftaten, die ältere Menschen betreffen. Um Seniorinnen und Senioren sowie ihre Angehörigen für diese Maschen zu sensibilisieren und sie zu schützen, veranstaltet das Senioren-Domizil Frankenthal am Dienstag, 2. Juni 2026, eine kostenlose Präventionsveranstaltung.

Präventionsexperten der Polizei informieren gezielt über gängige Betrugsmaschen - sowohl am Telefon (z. B. Enkeltrick, falsche Polizeibeamte) als auch an der Haustür (z. B. Trickdiebstahl, falsche Handwerker). Ziel ist es, das Sicherheitsbewusstsein der Seniorinnen und Senioren zu stärken und konkrete Handlungsempfehlungen zum Schutz vor Kriminalität zu vermitteln.

Darüber hinaus werden die ehrenamtlichen Sicherheitsberaterinnen und -berater für Interessierte vor Ort sein und für individuelle Fragen zur Verfügung stehen. Die Veranstaltung richtet sich an Seniorinnen und Senioren sowie deren Angehörige und alle Interessierten.

Veranstaltungsdetails:

Datum: Dienstag, 2. Juni 2026

Uhrzeit: 16:30 Uhr (Dauer ca. 1 Stunde)

Ort: ALTERA-Senioren-Domizil, Schraderstraße 47, 67227 Frankenthal

Eintritt: Die Teilnahme ist kostenlos

Anmeldeschluss: Freitag, 29. Mai 2026

Kontakt für die Anmeldung: Frau Sonntag, Telefon: 06233 3465510, E-Mail: ergo@altera-frankenthal.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 22.05.2026 – 08:38

    POL-PPRP: Rücknahme - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 34-Jährigen

    Ludwigshafen (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung vom 22.05.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6279576 Der am 21.05.2026 als vermisst gemeldete 34-Jährige konnte angetroffen werden. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 21.05.2026 – 16:36

    POL-PPRP: Geldstrafe nach Beleidigung von Polizeikräften

    Ludwigshafen (ots) - Am 13.07.2025 kontrollierten Polizeikräfte einen damals 43-jährigen Mann im Bereich des Friedensparks. Der Mann verhielt sich dabei fortwährend provokativ, so dass die Polizisten die Kontrolle mittels Bodycam filmten und ihm auch die Fesselung androhten. Nach der Kontrolle beleidigte der Mann einen der eingesetzten Beamten. Das Amtsgericht Ludwigshafen verurteilte den damals 43-Jährigen nun wegen ...

    mehr
  • 21.05.2026 – 15:52

    POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 34-Jährigen

    Ludwigshafen (ots) - Seit Donnerstag, 21.05.2026, wird ein in Ludwigshafen wohnender 34-Jähriger vermisst. Er verließ am Donnerstag gegen 08:30 Uhr ein Krankenhaus in der Semmelweisstraße. Zuletzt wurde der Vermisste vor dem Krankenhaus gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Der 34-Jährige ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden, weswegen er sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren