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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop- Rauxel: größerer Streit in der Innenstadt - zwei Polizisten verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Samstagabend kam es "Am Markt" zu einem Streit zwischen zwei größeren Personengruppen - die Polizei leitete Strafverfahren wegen Landfriedensbruch ein.

Gegen 19:00 Uhr informierten mehrere Zeugen die Polizei über die Auseinandersetzung. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte beide Gruppen - eine im Außenbereich eines Lokals am Marktplatz und eine auf dem Marktplatz- antreffen. Sie bewarfen sich unter anderem mit Gläsern und Flaschen. Die Beamtinnen und Beamten konnten die Gruppen weiter voneinander trennen. Dabei setzten die Einsatzkräfte Pfefferspray gegen einzelne Personen ein. Während des Einsatzes griffen zwei Jugendliche (17 Jahre und 13 Jahre aus Castrop-Rauxel) die Polizei an und leisteten Widerstand. Zwei Polizisten wurden dabei leicht verletzt. Die beiden Tatverdächtigen mussten mit zur Polizeiwache. Der 17-Jährige wurde ins Gewahrsam gebracht, der 13-Jährige wurde an Erziehungsberechtigte übergeben. Auch ein 19-Jähriger aus Castrop-Rauxel leistete Widerstand gegen einen Polizisten - verletzt wurde der Beamte nicht. Die Polizei nahm auch den 19-Jährigen in Gewahrsam. Gegen die drei jungen Männer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Insgesamt stellte die Polizei am Abend knapp 60 Personalien von Personen fest. In zwei Autos, die auf dem Marktplatz standen, konnte die Polizei unter anderem ein Messer, einen Baseballschläger, ein Schwert und Schlagstöcke finden und sicherstellen. Alle an den Streitigkeiten beteiligten Personen erhielten Platzverweise, denen sie nachkamen. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass die Beteiligten sich untereinander zum Teil kennen. Sie kommen aus unterschiedlichen Städten (z.B. Dortmund, Herne, Recklinghausen, Gelsenkirchen) Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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