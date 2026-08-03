Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Kleine Ursache - große Wirkung. Reisebus nach Niesanfall aus dem Verkehr gezogen

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Recklinghausen (ots)

Dem Verkehrsdienst der Polizei Recklinghausen (Kontrollgruppe Sonderverkehr) fiel am Donnerstagmorgen (30.07.2026) ein Reisebus auf. Er stand in einer Auffahrt zur A52 (Marl Frentrop). Der Fahrer erklärte das mit einem Niesanfall - er hatte sicherheitshalber angehalten.

Nicht sicher war nach erster Inaugenscheinnahme durch die Polizeikräfte allerdings der Reisebus: defekte Sicherheitsgurte, fehlende Notausstiegskennzeichnungen, Rost an tragenden Fahrzeugteilen und ein faustgroßes Loch in der Fahrzeugkonstruktion.

Der Reisebus wurde durch einen Sachverständigen begutachtet - hier bestätigte sich die lange Mängelliste. An eine Weiterfahrt war nicht mehr zu denken.

Zum Zeitpunkt der Kontrolle war der Fahrer allein unterwegs. Sowohl auf den Fahrer, als auch auf den Busunternehmer kommen jetzt Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen und Punkte zu. Zusätzlich werden die Kosten für das Gutachten in Rechnung gestellt.

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